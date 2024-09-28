سموحه يهنئ الزمالك بالفوز بالسوبر الإفريقى

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقى مساء الجمعة بعد تغلبه على الأهلى 4/3 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت باستاد المملكة ارينا فى الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012