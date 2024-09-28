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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يهنئ الزمالك بالفوز بالسوبر الإفريقى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس فرج عامر على تهنئة نظيره الزمالك بمناسبة فوز الأخير ببطولة كأس السوبر الإفريقى.
سموحه يهنئ الزمالك بالفوز بالسوبر الإفريقى
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سموحه تهنئة جاء نصها كالآتى:
المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحه والسادة أعضاء مجلس الإدارة يتقدمون بخالص التهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب بمناسبة فوز نادى الزمالك ببطولة السوبر الإفريقى.
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقى مساء الجمعة بعد تغلبه على الأهلى 4/3 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت باستاد المملكة ارينا فى الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق.