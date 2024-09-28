العالم اليوم - سقط في منطقة مفتوحة بإسرائيل.. صاروخ أرض-أرض من لبنان

انتم الان تتابعون خبر سقط في منطقة مفتوحة بإسرائيل.. صاروخ أرض-أرض من لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ أرض – أرض من الأراضي اللبنانية، سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل، صباح السبت.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أشارت إلى اعتراض صاروخ أطلق باتجاه مستوطنات الضفة الغربية بدون تسجيل إصابات، صباح السبت.

ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار حسب البروتوكول.

وقبل أقل من ساعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الساعات الأولى من صباح السبت.

وتشير الصور من المنطقة التي تعرضت للهجوم الجوي المدمر، أن إسرائيل استخدمت قنابل خارقة للتحصينات عالية الطاقة، تزن كل منها طنا تقريبا، وبكميات كبيرة.

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله، إن الغارات الإسرائيلية شملت مناطق الكفاءات والحدث والليكي والشويفات وبرج البراجنة.