عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي

القاهرة - محمد ابراهيم -



نجح نادي الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل 3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.



و احتفل أشرف ذكي بفوز نادي الزمالك و ذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشر صورة لنادي الزمالك معلقًا: "عودة أسياد أفريقيا.. الزمالك يستعيد زعامته القارية ب"السوبر"، و تابع "و لسه".

أشرف ذكي يهنئ نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي

آخر أعمال الفنان أشرف ذكي

وركانت آخر أعمال الفنان أشرف ذكي مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، حيث يشارك في بطولة المسلسل: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل "المداح - أسطورة العودة"

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.



رفض نقابة المهن التمثيليه التعامل مع شركة تركواز للكاستنج



و في سياق آخر، تحدث أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، عن رفض النقابة مشاركة "التيك توكر" و"البلوجر"في الأعمال الفنية، وقال: "أي حد بيمثل أو عنده موهبة يكون لديه ثوابت وممارسات، وأي موهبة حقيقية نرحب بها، التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له أبعدوا عننا شوفوا شغلانة تانية.. اللي فينا مكفينا، والعيب مش عليهم العيب على بعض المنتجين التي تلهث ورائهم لأنهم محققين نسب مشاهدات عالية على تيك توكوليس لموهبتهم، من سيعمل دون موافقة نقابة الممثلين سيدفع غرامة قد تصل إلى مليون جنيه، ومشاركتهم رافضها شكلًا وموضوعًا، والبقاء للأصلح".