أيتن عامر تهنئ نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي

القاهرة - محمد ابراهيم -



نجح نادي الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل 3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.



و احتفلت أيتن عامر بفوز نادي الزمالك وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت صورة لنادي الزمالك معلقة: "مبروك لأخواتنا الزملكاوية".

أيتن عامر تهنئ نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي



أحدث أعمال أيتن عامر

و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال أيتن، هو فيلم "عنب" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور احداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي الذي ينال إعجاب وتفاعل الجمهور.

فيلم “عنب"



أبطال فيلم "عنب"

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.



آخر أعمال أيتن عامر الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "جودر"



وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.