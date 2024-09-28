انت الأن تتابع خبر أحذر.. مكالمات هاتفية مجهولة قد تسرق بياناتك وأموالك.. كيف تحمي نفسك من الاحتيال؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزايدت في الآونة الأخيرة التحذيرات بشأن الاحتيال الذي يتم عبر المكالمات الهاتفية المجهولة والرسائل النصية، والذي قد يؤدي إلى سرقة بياناتك الشخصية وأموالك دون أن تدرك ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الإبلاغ الوطني عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية “Action Fraud” في إنجلترا، استقبل المركز أكثر من 2110 بلاغات تتعلق بعمليات احتيال تمت من خلال هذه المكالمات المشبوهة.

نصائح للأمن السيبراني لتفادي المكالمات المشبوهة

ينصح خبراء الأمن السيبراني حول العالم بعدم الرد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، وتجنب مشاركة أي معلومات شخصية مع أي جهة تدعي تمثيل مؤسسات حكومية أو بنكية. فهذه المؤسسات الحقيقية لا تعتمد عادةً على المكالمات أو الرسائل النصية لإبلاغ المواطنين عن تعليق بطاقاتهم البنكية أو حل مشكلات في حساباتهم البريدية.

قد يستخدم المحتالون تقنيات متقدمة لتزوير أرقام الهواتف، مما يجعل الرقم يبدو كأنه تابع لجهات حكومية أو بنكية موثوقة. وعند الرد على المكالمة، قد يتم توجيهك لإرسال رموز معينة أو الضغط على روابط مشبوهة، مما يسهل سرقة بياناتك وربما حساباتك المالية.

رسائل الواتساب والمكالمات المباشرة” كأبرز أساليب المحتالين

بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية، يسعى المحتالون للتواصل مع الضحايا عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل “واتساب”، مما يزيد من خطر اختراق حساباتك وسرقة معلوماتك الشخصية والمالية. وغالبًا ما يكتشف الضحايا بعد فوات الأوان أن المكالمة أو الرسالة كانت خدعة، بعد أن تكون بياناتهم قد تعرضت للاختراق.

كيف يمكنك حماية نفسك من الاحتيال الهاتفي؟

قدم المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال مجموعة من النصائح الهامة لحماية الأفراد من هذه الأنواع من الجرائم:

– التفكير والتحليل قبل الرد: لا تتعجل في تقديم معلوماتك الشخصية أو المالية، وخصص بعض الوقت للتحقق من مصدر المكالمة أو الرسالة.

– تجنب الاستجابة السريعة: لا تتجاوب مع المكالمات أو الرسائل التي تطلب منك اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث أن الجهات الرسمية لا تعتمد على هذه الأساليب.

– التحقق من المصدر الرسمي: إذا كان لديك شك في أي مكالمة أو رسالة، اتصل بالجهة المعنية من خلال القنوات الرسمية للتأكد من صحة الطلب.

– تجاهل ورفض: لا تتردد في رفض أو تجاهل أي طلب يبدو مشبوهًا، خاصة إذا شعرت بوجود محاولات لاستعجالك أو إثارة قلقك.

كيف يتفاعل المواطنون مع محاولات الاحتيال؟