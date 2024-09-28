نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد العمروسي يحتفل بفوز الزمالك على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء من الفرح والبهجة، احتفل الفنان محمد العمروسي بفوز فريقه المفضل الزمالك على نظيره الأهلي، وذلك خلال مباراة مثيرة أقيمت في الأراضي السعودية.



وقد عُبّر محمد عن سعادته وشارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة قال فيه:" مبروك الفوز لنادي الزمالك ".

فوز الزمالك علي نظيرة الأهلي



وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا.

آخر أعمال محمد العمروسي



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد العمروسي، مسلسل المعلم الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

أحداث مسلسل المعلم



وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار تشويقي اجتماعي حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبد العزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، ويحاول مصطفى شعبان خلال الأحداث كشف الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل المعلم، بطولة مجموعة من النجوم منهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

