العالم اليوم - وسط تصاعد التوترات بينهما.. هكذا دار لقاء زيلينسكي وترامب

انتم الان تتابعون خبر وسط تصاعد التوترات بينهما.. هكذا دار لقاء زيلينسكي وترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 05:22 صباحاً - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأميركي السابق المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات بينهما بشأن دعم أوكرانيا ضد الهجوم العسكري الروسي.

وقال زيلينسكي: "أعتقد أن لدينا وجهة نظر مشتركة بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يفوز".

وبعد وصولهما معا إلى قاعة مؤتمرات، الجمعة، قال ترامب: "حقيقة أننا معا هنا اليوم هي علامة جيدة للغاية".

وتمت الزيارة في برج ترامب في نيويورك، بعد يوم من لقاء نائبة الرئيس كامالا هاريس، المنافس الديمقراطي لترامب، مع الرئيس الأوكراني، وتعبيرها عن دعمها الثابت له ولبلاده.

ويأتي الاجتماع مع اقتراب يوم الانتخابات، حيث يتخذ ترامب وهاريس مواقف متباينة تماما بشأن دعم أوكرانيا في السنة الثالثة من حربها مع روسيا.

وأشاد ترامب في الأيام الأخيرة بـ"الانتصارات العسكرية التاريخية التي حققتها روسيا"، مؤكدا على ضرورة إنهاء الولايات المتحدة تدخلها في أوكرانيا.

ولم يكن من المقرر عقد اجتماع يوم الجمعة، رغم تصريح مكتب زيلينسكي بوجود خطط لعقد لقاء خلال زيارة الزعيم الأوكراني لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويوركر" نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار زيلينسكي ضمنيا إلى أن ترامب "غير متفهم للصراع ويبالغ في تبسيطه".

وقال الرئيس الأوكراني إن المرشح لمنصب نائب ترامب جيه دي فانس "متطرف للغاية"، ويدعو أوكرانيا إلى "تقديم تضحية" من خلال "التخلي عن أراضيها".