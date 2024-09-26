"اكتشفي سر جمال بشرتك.. حضّري دلكة الكركم والنشا في المنزل وشوفي النتيجة المبهرة!"

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رياض - احمد صلاح - ترغب العديد من السيدات في التخلص من طبقات الجلد الميت المتراكمة على البشرة حيث تؤدي هذه الطبقات إلى مشاكل عديدة مثل انسداد مسام الجلد وتراكم الدهون في الطبقات الداخلية للبشرة وتُعد الدلكة من أفضل الوسائل المستخدمة في إزالة خلايا الجلد الميت إذ تحتوي على مكونات طبيعية تساعد في تقشير الجلد وتظهر نتائجها منذ أول استخدام.

دلكة الكركم والنشا في المنزل

تفضل الكثير من النساء استخدام دلكة الكركم والنشا في المنزل لأنها واحدة من أكثر أنواع الدلكة التي تظهر نتائج إيجابية فورا حيث يعد الكركم من المكونات الغنية بالفيتامينات المفيدة للبشرة ويساهم النشا في تفتيح البشرة بفضل مكوناته الفعالة التي تزيل الخلايا المسببة للتصبغات واسمرار البشرة وتتمثل

مكونات الدلكة في:

ملعقة طعام كبيرة من كركم الوصفات

ملعقة طعام كبيرة من نشا الذرة

ملعقة طعام كبيرة من ماء الورد

ملعقة شاي صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير الدلكة

لتحضير دلكة الكركم والنشا يمكن اتباع الخطوات التالية:

خلط الكركم والنشا جيداً

إضافة ماء الورد ومزجه مع المكونات

إضافة زيت جوز الهند وتحريكه حتى يتجانس الخليط

خطوات تطبيق الدلكة

لتطبيق دلكة الكركم والنشا على الجسم يجب اتباع الخطوات التالية: