أحمد سعد يوجه رسالة لابنته بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المطرب أحمد سعد رسالة مؤثرة لابنته بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

نشر صورته معها معلقا:'البنت دي ابنتي الحبيبة جودي، في وشها تفاصيل حياتي يمكن عشان هي حياتي وكمان أنا عرفت على ايدها يعني اي حب الأولاد كل سنه وانتي طيبة يا جودي يا روح قلب أبوكي والسنه الجاية تكوني اسعد انسانه في الكون".

أعلنت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد، عن أسعار تذاكر الحفل المقرر إقامته في دبي يوم 15 نوفمبر المقبل،والتي تم تقسيمها إلى 6 فئات، تبدأ بـ 55.26 دولارًا أمريكيًا، والثانية بـ 83.60 دولارًا أمريكيًا، والثالثة بـ 111.93 دولارًا أمريكيًا.

بينما جاءت الفئة الثالثة بـ 111.93 دولارًا أمريكيًا، والثالثة بـ 83.60 دولارًا أمريكيًا، والثالثة بـ 111.93 دولارًا أمريكيًا، الرابعة بسعر 168.61 دولار أمريكي، بينما تأتي الفئة الخامسة بسعر 225.29 دولار أمريكي، وتأتي الفئة السادسة والأخيرة بسعر 410.90 دولار أمريكي.