العالم اليوم - السيسي: مصر ترفض أي انتهاك لسيادة لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 09:26 مساءً - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، عن رفض بلاده لأي انتهاك لسيادة لبنان، وذلك في اتصال هاتفي برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في اتصال هاتفي، يوم السبت، رفض مصر لأي انتهاك لسيادة لبنان.

وأضاف البيان أن السيسي قال خلال الاتصال إن مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة".

بدوره شكر ميقاتي للسيسي عاطفته ومحبته للبنان. وثمن الموقف المصري الداعم للبنان على المستويات كافة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.