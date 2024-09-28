بهذه الطريقة راغب علامة يعبر عن حزنه على لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر النجم راغب علامة، عن حزنه الشديد لما يحدث في لبنان، وذلك من خلال ستوري قام بنشرها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام ".

وعلق “علامة” على الصورة قائلا:"اللهم نستودعك وطننا الجريح وشعبنا المظلوم واحمه يارب من المجرمين والخونة والأشرار".

آخر أعمال راغب علامة



يشارك أن آخر أعمال النجم راغب علامة، أغنية شو عامل فيا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو عامل فيا

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب علي روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعيني وأقرب ليّ من حالي بلقاك



إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك.

أحدث أعمال راغب علامة

وفي إطار نشاطاته الفنية المستمرة، أطلق راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان "بيروت ولا روما" بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى لإصدارها، خاصة أنها تحمل طابعًا خاصًا من حيث الكلمات والألحان. قام بكتابة كلمات الأغنية الشاعر فيليبينو أحمد، فيما تولى الملحن محمد يحيى مهمة تلحينها، وتم توزيعها موسيقيًا بواسطة إيلي بربر.

تتميز أغنية "بيروت ولا روما" بكلماتها التي تجمع بين الرومانسية والسحر، حيث تعبر عن جمال المرأة ومكانتها الخاصة في قلب المحب. تبدأ الأغنية بكلمات "كل حاجة معقولة وانتي مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى"، لتعكس مدى تأثير الحب من النظرة الأولى.