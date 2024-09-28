العالم اليوم - بايدن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 11:20 مساءً - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إلى وقف إطلاق النار، بعد حملة القصف الإسرائيلي الواسعة على معاقل حزب الله اللبناني.

وقال بايدن ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان الغزو البري الإسرائيلي للبنان أمرا حتميا: "حان الوقت لوقف إطلاق النار".

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