ريهام عبد الغفور تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها برفقة والدها الراحل موجهة له رسالة خاصة مؤثرة على حسابها على موقع إنستجرام.

كتبت ريهام عبد الغفور:' لازلت معي في كل شيء إلا في واقعي

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تعليمها لأولادها على احترام السيدات، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “كلام نواعم” الذي يتم عرضة عبر قناة إم بي سي وان.

وقالت ريهام عبد الغفور: أولادي بتكلم معاهم كتير ازاي تبقى جنتل مان، ازاي تعامل الست، لازم تحترم الست ومينفعش تهزر مع بنت بالإيد، لازم يحترمها، ويحتويها، وأنا شخصيا لما بشوف راجل بيعلي صوته على واحدة أو بيمد ايده أو بيبص على واحدة تانية بفقد احترامي ليه، وبشوف أجمل شيء في الجواز المودة وأصعب حاجة فيه الندية والعند والأمومة علمتني المسئولية.