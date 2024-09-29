سلوى خطاب تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حكيم باشا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة سلوى خطاب لقائمة أبطال مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.



ومن المقرر أن يتم بدء التصوير في أكتوبر القادم، والعمل تدور أحداثه في إطار صعيدي تشويقي.

أبطال مسلسل حكيم باشا

حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، أحمد فهيم، دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، سلوى عثمان، أحمد صيام، محمد نجاتي، محمد العمروسي، أحمد عبد الله، وغيره من الأبطال .

ومن ناحية شاركة مصطفى شعبان في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل المعلم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك في العمل كل من هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، إنتصار، مفيد عاشور.





آخر أعمال سلوى خطاب

والجدير بالذكر آخر أعمال سلوى خطاب مسلسل صدفة، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز والذي ضم كل من رحاب الجمل، خالد الصاوي، فراس سعيد وآخرين.