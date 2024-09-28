اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم من البقع والتصبغات تبيض فوري ودائم من أول استعمال

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رياض - احمد صلاح - منذ بداية الصيف وبدأت جميع الفتيات يبحثن عن طرق لتبيض البشرة، حيث تسبب أشعة الشمس غمقان البشرة وزيادة التهاباتها، كما يكون هناك أتربة شديدة تسبب تلوث البشرة، لذلك تستخدم بعض الفتيات كريمات لإخفاء عيوب البشرة المتمثلة في الغمقان والحبوب التى تظهر نتيجة التهابات البشرة، ولكن هناك الكثير من الفتيات يفضلن البحث عن وصفات تفتيح طبيعية تساعد على التخلص من غمقان والتهابات البشرة دون ترك أي أضرار على البشرة، كما أن هناك بعض أنواع البشرات الحساسة التى لا تتحمل أي حرارة أو أتربة وتتاثر بسرعة وتحتاج إلى تنظيف دائم، لذا سوف نوضح لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون البشرة.

اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم من البقع والتصبغات

جميع أنواع البشرات سواء الجافة أو الحساسة أو العادية تحتاج إلى ماسكات عناية بشكل يومي، تساعد على التخلص من الأتربة والرؤوس السوداء والكياس الدهنية التى تظهر على البشرة، حتى تصبح البشرة بيضاء ولامعة طوال الوقت، لذلك يتسائل الفتيات عن أفضل الماسكات الطبيعية للبشرة، ويمكن تحضير ماسك روتين البشرة الطبيعي من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ماء الورد.

كركم ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

عصير الليمون من أفضل المكونات التى تساعد على تفتيح البشرة ولكن يتم إضافة العديد من المكونات الأخري إليه حتى لا يسبب التهابات في البشرة مثل النشا الذي يمتص التهابات البشرة ويساعد على تفتيح لونها وزيادة جمالها، وكذلك الكركم يساعد على زيادة جمال ولمعان البشرة، ويمكن استخدام من خلال

إتباع ما يلي.

يتم تنظيف البشرة من أي أتربة أو أوساخ وتجفيفها.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا وعصير الليمون وماء الورد والكركم ونخلط جميع المكونات.

نوزع ماسك التفتيح على البشرة مع التدليك لمدة عشر دقائق.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر أكثر من مرة حتى يتم إزالة آثار الكركم ولكن بلطف لتجنب التهاب البشرة.

يمكن استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

ماسك طبيعي سريع المفعول يساعد على إزالة أي خلايا ميتة على البشرة

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