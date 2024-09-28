انت الأن تتابع خبر ضع القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. إليك طريقة التحضير! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر مزيج القرنفل مع زيت الزيتون من الوصفات الطبيعية الممتازة لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على صحة البشرة يحتوي القرنفل على مواد فعالة تعزز من تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر ويعمل على تقويته بينما يوفر زيت الزيتون ترطيب عميق للشعر والبشرة مما يساعد على إصلاح الأضرار ويمنح الشعر والجلد مظهر صحي ولامع.
ضع القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم
- لتحضير هذه الوصفة تحتاج إلى طحن ملعقة صغيرة من بذور القرنفل ومزجها مع ربع كوب من زيت الزيتون يتم تسخين الخليط برفق حتى يصبح دافئًا ثم يترك ليبرد بعد ذلك يمكن تطبيق الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف وتركه على الشعر لمدة ساعة على الأقل قبل غسله بشامبو ويمكن تكرار هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج.
- بالنسبة للبشرة يمكن استخدام نفس الخليط لماسك الوجه حيث يعمل كمضاد للالتهابات ومطهر يساعد على تنقية البشرة وتقليل ظهور الحبوب والبثور يطبق الخليط على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ وسيلاحظ تحسن في نعومة البشرة ونضارتها.
- هذه الوصفة الطبيعية ليست فقط فعالة ولكنها أيضًا آمنة واقتصادية وتعد بديلا رائعا للمنتجات الكيميائية التي قد تحتوي على مواد ضارة يمكن أن تؤثر على صحة الشعر والجلد.