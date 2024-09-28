انت الأن تتابع خبر ضع القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. إليك طريقة التحضير! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مزيج القرنفل مع زيت الزيتون من الوصفات الطبيعية الممتازة لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على صحة البشرة يحتوي القرنفل على مواد فعالة تعزز من تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر ويعمل على تقويته بينما يوفر زيت الزيتون ترطيب عميق للشعر والبشرة مما يساعد على إصلاح الأضرار ويمنح الشعر والجلد مظهر صحي ولامع.

ضع القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم