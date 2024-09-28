نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية بعد تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام من التدريبات الجماعية عقب العودة من السعودية والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، في إطار التحضيرات للموسم الجديد ومنافسات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، في مباراة أقيمت على استاد المملكة أرينا بالرياض، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.