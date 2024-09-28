مجموعة الأهلي.. برشلونة يحقق فوزًا ساحقًا على جامعة سيدني في كأس العالم للأندية لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع فريق برشلونة الإسباني أن يحقق انتصارًا ساحقًا على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 53/23 في إطار مواجهات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المعروفة باسم سوبر جلوب.

برشلونة يحقق فوزًا ساحقًا على جامعة سيدني

تُعد هذه المباراة الأولى لفريق برشلونة في البطولة، بينما تأكد خروج جامعة سيدني بعد خسارته مباراتين، حيث خسر أمام الأهلي بنتيجة 49/34 في وقت سابق.

سيطر برشلونة على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من حسم الشوط الأول بفارق 15 هدفًا، حيث انتهى الشوط بتقدم برشلونة 27/12. واستمر العملاق الكتلوني في تعزيز تقدمه خلال الشوط الثاني، ليصل الفارق إلى 30 هدفًا، لتنتهي المباراة بنتيجة 53/23.

توج لاعب برشلونة دومين ماكويزا بجائزة رجل المباراة بعد أدائه المميز.

بهذا الفوز، حصل برشلونة على أول نقطتين في مشواره بدور المجموعات، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف الأهلي، الذي بدأ مشواره بنجاح. يمتلك الأهلي فارق أهداف قدره +34، بينما يمتلك برشلونة +30.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة في الساعة الثامنة من مساء غدٍ الأحد، في مباراة حاسمة لتحديد بطاقة الصدارة عن هذه المجموعة.

تستضيف مصر البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر. حصلت القاهرة على حق تنظيم البطولة بالإضافة إلى بطولة العالم للقارات للمنتخبات المستحدثة لمدة ثلاث سنوات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ستقام كافة فعاليات البطولة في صالة مدينة مصر الرياضية بالعاصمة الإدارية، تحت إشراف وتنظيم الشركة المتحدة للرياضة.

يعتبر نادي برشلونة هو الأكثر تتويجًا بألقاب سوبر جلوب برصيد خمسة ألقاب، ويدخل البطولة هذه المرة طامحًا لتعزيز هذا الرقم وتحقيق لقبه السادس، في مواجهة ماجديبورج الألماني الذي سيطر على البطولة في النسخ الأربع الأخيرة.

يمثل النادي الأهلي القارة الإفريقية في البطولة بعد فوزه بلقب كأس السوبر الإفريقي، بينما يشارك نادي الزمالك كممثل للدولة المضيفة، مصر.