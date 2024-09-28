نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عمر الساعي بعد خسارة الأهلي السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، عن مشاعره بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي أقيمت مساء الجمعة.

تُوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

ونشر عمر الساعي في خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي في إنستجرام، حيث نشر صورة لفريق الأهلي من احتفالات التتويج بالدوري المصري، وكتب تعليقًا: "رقم واحد برضو".

جدير بالذكر أن الأهلي ضم عمر الساعي في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من الإسماعيلي، حيث وقع على عقد يمتد لخمس سنوات مع النادي.