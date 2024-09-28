أهم أسباب تقصف الشعر وطرق العلاج في المنزل للحصول على شعر كثيف وجذاب بكل سهولة

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رياض - احمد صلاح - تقصف الشعر من المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات، وعلاج تقصف الشعر والحصول على شعر كثيف وجذاب وبراق وناعم وصحي من الأمور التي تحلم بها كل السيدات والفتيات التي تعاني من مشكلة الشعر المقصف والموعد والتالف، فمنهم من يلجأ لعلاج تقصف الشعر وهيشانه بالمواد الكيميائية الضارة، لكن من خلال موقعنادوت الخليج سوف نتعرف على أسباب وطرق علاج تقصف الشعر.

أهم أسباب تلف وتقصف الشعر

الإفراط في استخدام مواد تجميل الشعر مثل الجل والشمع والمواد الضارة لتصفيف الشعر.

الإفراط في غسل الشعر من أهم أسباب تقصف الشعر.

عدم قص أطراف الشعر بشكل منتظم.

عدم إتباع نظام غذائي صحي وسوء التغذية.

الإفراط في استخدام أدوات تصفيف الشعر الضارة مثل السيشوار ومكواة الشعر.

عدم اختيار الشامبو المناسب للشعر.

الإفراط في استخدام المستحضرات الكيميائية لتجميل الشعر.

أهم الطرق الطبيعية لعلاج تقصف الشعر

وصفة خل التفاح لعلاج تقصف الشعر

يعتبر خل التفاح من أفضل الوسائل التي تعمل على علاج الشعر المتقصف والهايش والمجعد، حيث يحتوي خل التفاح على العديد من العناصر مثل البوتاسيوم وحمض الخليك الذي يعمل على إحياء الخلايا التالفة وعلاج الشعر المجعد، كما يعمل خل التفاح كمضاد طبيعي للبكتيريا وبالتالي الحصول على شعر كثيف وجذاب.

طريقة الاستخدام

مزج كوب صغير من الماء مع كوب صغير من خل التفاح.

يوضع على الشعر نظيف لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بماء بارد.

وصفة البيض لعلاج تقصف الشعر

يدخل البيض في الكثير من المواد التجميلية للعناية بالشعر، وذلك لأن البيض يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين A , D , E , K, B6 وكذلك الكالسيوم والفسفور والكولاجين الذي يحافظ على الشعر رطوب وحيوي وناعم وقوي، كما يمد البيض الجسم بالبروتين الذي يعمل على تقوية وتحفيز بصيلات الشعر ويجعلها أكثر مقاومة للتقصف والتلف.

طريقة الاستخدام

يتم مزج صفار بيضة مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

يوضع المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالشامبو المناسب للشعر.

وصفة الأفوكادو لعلاج تقصف الشعر

يدخل الأفوكادو في الكثير من مواد تجميل الشعر لأن يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E لعلاج تقصف الشعر، كما يحتوي الأفوكادو على عنصر أوميجا 3 الذي يعمل على نمو الشعر ومنع التقصف والهيشان، لذلك ينصح باستخدام وصفة الأفوكادو لعلاج تقصف الشعر.

طريقة الاستخدام

يتم هرس ثمرة الأفوكادو وخلطها مع ملعقة صغير من زيت الزيتون.

يوضع الخليط على الشعر ويتم تدليك فروة الرأس به.

يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالشامبو المناسب للشعر.

وصفة الموز لعلاج تقصف الشعر

يعمل تناول الموز على تقوية العظام وقلة التعرض للاكتئاب ويحمي الجسم من الإصابة بسرطان الكلي والسكر،كما يعمل الموز على علاج الشعر المتقصف وذلك لأنه يحتوي زيوت طبيعية والحديد وبوتاسيوم والزنك وفيتامينات مثل A , E , C التي تعمل على علاج تقصف الشعر والحصول على شعر كثيف وبراق وناعم وصحي.

طريقة الاستخدام

يتم هرس ثمرة موز وخلطها مع كوب من الزبادي وعصير الليمون وماء الورد.

يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة على الأقل.

يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب للشعر.

وصفة العسل لعلاج تقصف الشعر

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تعمل علي حماية الشعر من التلف وبطء النمو، فيعتبر العسل مرطب طبيعي للشعر وعلاج فعال لتقصف الشعر المجعد، فإن المواظبة في تناول العسل يعمل علي تقوية الشعر والحفاظ عليه من التقصف كما يوجد العديد من الفوائد الصحية للعسل.

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