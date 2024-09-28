انت الأن تتابع خبر «مش هتشربة من النهاردة غير كدة..!! » 7 أسباب ضرورية ستجعلك تجرب ذلك: هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناول الشاي بلا سكر.. النتيجة ستدهشك ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت بعض الدراسات إلى أن الشاي يعد من المشروبات ذات الفوائد العديدة دون الحاجة إلى أي إضافات ومع ذلك، عند إضافة أي محليات، يفقد الشاي جزءاً كبيراً من قيمته كما يعتبر الشاي من المشروبات المفضلة لدى معظم الناس في مختلف دول العالم، وذلك حسب ما أفادت به وكالة “برايم” الروسية للأنباء.

وأضافت

أخصائية الأمراض الباطنية أن تناول الشاي بدون سكر أو محليات أخرى قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.

صحة الفم

يساعد الشاي غير المحلى على تقليل تكوين البلاك، كما يحد من نمو البكتيريا التي تسهم في ظهور التجاويف وتسوس الأسنان.

يحتوي الشاي على البوليفينول

الذي يقضي على البكتيريا المسببة للتسوس، ويعوق أيضًا نمو الإنزيمات البكتيرية التي تؤدي إلى التصاق البلاك بالأسنان.

زيادة الطاقة

بخلاف المشروبات الأخرى الغنية بالكافيين، فإن الكميات المنخفضة من الكافيين في الشاي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ دون إجهاد القلب، كما تحفز عملية الأيض والجهاز التنفسي والقلب والكلى.

صحة الجهاز الهضمي

بالإضافة إلى تعزيز المناعة، فإن عدم إضافة السكر له تأثير إيجابي على أمراض المعدة والأمعاء، ويزيد أيضًا من نشاط الجهاز الهضمي.

نظام مناعي أفضل

يحتوي الشاي غير المحلى على مركب ألكيلامين الذي يعزز الاستجابة المناعية، كما يحتوي على التانينات التي تقاوم الفيروسات، مما يحمي الجسم من الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات الشائعة.

تخفيف التوتر

أظهرت الدراسات أن الأحماض الأمينية L-theanine الموجودة في الشاي غير المحلى تساعد على الاسترخاء وتحسين التركيز، كما تقلل من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول عند تناوله بكميات معتدلة بانتظام.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

أظهرت دراسة على كبار السن أن الذين يتناولون الشاي غير المحلى بشكل معتدل (1-2 كوب في اليوم) لديهم انخفاض بنسبة 70% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

عظام صحية

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون الشاي غير المحلى بانتظام يتمتعون بعظام أقوى وفرص أقل للإصابة بالتهاب المفاصل بفضل المركبات النباتية الموجودة فيه.

الوقاية من السرطان