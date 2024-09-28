انت الأن تتابع خبر في اقل من 15 دقيقة لاغير يختفي الشيب نهائيا دون رجعه وتحدي... وصفة جبارة وفعالة لصبغ الشعر الأبيض بمكونات بسيطة متوفرة بكل بيت.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة الشيب واحدة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات في مختلف الاعمار، حيث ان هناك سيدات لم يتجاوزوا سن الخمسة وعشرون وقد بدأ ظهور الشعر الابيض لديهم في مقدمة الشعر والذي يعتبر امر مزعج، حيث ان الشعر الابيض واحدًا من علامات التقدم في السن والتي يصعب علاجها بسبب ظهورة بشكل اكثر من الطبيعي في حال تعرض الشعر إلى المواد الكميائية او الحرارة او الاجهاد بشكل عام، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية يمكن من خلالها القضاء على الشيب تمامًا بمكونات من المنزل، وللتعرف على تلك الوصفة تابعونا عبر دوت الخليج

طريقة صبغ الشعر بالشاي

يعتبر الشاي واحدًا من الاعشاب الغنية بالمركبات الطبيعية التي تساعد على الزيادة من صحة الشعر لما يوجد به من مضادات للاكسدة وصبغات طبيعية، ومن الجدير بالذكر ان الشاي يتم استخدامة بشكل كبير في الحناء للشعر وهو المكون الاساسي الذي يساعد على ظهور اللون بشكل واضح وشكل جميل سواء كان الشعر اسود او به بعض الشعر الابيض ايضًا.

طريقة استخدام الشاي لصبغ الشعر