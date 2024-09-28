انت الأن تتابع خبر “مسمعتش عنها قبل كده” .. نبات مشهور سعر الكيلو بـ 6000 دولار زراعته مش هتكلفك مجهود ولا فلوس كتير .. اعرف ازاي تزرعه وانت هتبقى مليونير !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعفران من أغلى التوابل في العالم إذ يمكن أن يصل سعر الكيلوغرام منه إلى 6000 دولار لكن ما يميزه هو سهولة زراعته وقلة الجهد المطلوب وتكاليفه المعقولة، وإذا كنت تطمح لتحقيق دخل مرتفع من الزراعة فقد يكون الزعفران الخيار الأمثل لك في هذا المقال، سنستعرض كيفية زراعة الزعفران، وأماكن زراعته، ومواعيد الزراعة، بالإضافة إلى استخداماته وسعره وأسباب ارتفاع ثمنه.

أين يُزرع نبات الزعفران

يزرع الزعفران في مناطق تتمتع بمناخ معتدل وجاف حيث يفضل وجود تربة جيدة drainage، وتعد دول مثل إيران والهند واليونان من أبرز الدول المعروفة بزراعة الزعفران، ولكن يمكن أيضا زراعته في مناطق مثل شمال إفريقيا وبعض الدول العربية.

طريقة زراعة نبات الزعفران

تبدأ عملية زراعة الزعفران بزرع الأبصال في التربة على عمق يتراوح بين 10 إلى 15 سم، ويفضل أن تزرع هذه الأبصال في فصل الصيف حيث تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة لتتمكن من النمو بشكل جيد من الضروري أيضا توفير الرعاية المناسبة مثل الري المعتدل والتسميد.

مواعيد زراعة نبات الزعفران

تعتبر الفترات المثلى لزرع الزعفران هي بين يوليو وأغسطس، ويبدأ النبات بإنتاج الأزهار في الخريف حيث يمكن حصاد الأزهار في شهري أكتوبر ونوفمبر.

استخدامات نبات الزعفران

يتم استخدام الزعفران بشكل شائع في الطهي لإضفاء نكهة فريدة ولون ذهبي على الأطباق بالإضافة إلى استخدامه في صناعة العطور والأدوية، ويعتقد أيضا أنه يمتلك فوائد صحية متعددة مثل تعزيز المزاج ودعم صحة القلب.

سعر نبات الزعفران

يتراوح ثمن الزعفران بين 3000 و6000 دولار للكيلوغرام مما يجعله أحد أغلى التوابل في العالم، ويعتمد سعره على جودته وطرق جمعه.

سبب غلاء سعر نبات الزعفران

ترجع أسباب ارتفاع سعر الزعفران إلى عدة عوامل، من بينها: