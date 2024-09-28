أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، تعز، إب، ريمة والضالع.
ويُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المحويت وحجة وسهل تهامة ومرتفعات وسواحل محافظات أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وسقطرى.
وهطلت يوم أمس أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الحديدة، حجة وسقطرى.
ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.
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