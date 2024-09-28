وصفات لتكثيف الشعر بمكونات طبيعية من المنزل

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رياض - احمد صلاح - إن الشعر الخفيف أصبح من الأمور التي تسبب استياء للسيدات، حيث أن تساقط الشعر بكثرة يعود بالسلب على النفسية، كما يتم صرف الكثير من الأموال على المنتجات التي لا تجدي نفعًا، ولكن قومتي بتجربة الوصفات الطبيعية حتى تحصلين على كثافة في شعرك بشكل جيد وطبيعي، لذلك سوف نقدم لكم وصفات طبيعية لتكثيف الشعر في المنزل.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

تعددت الوصفات الطبيعية لتكثيف الشعر الخفيف، ومن أهم ما تتميز به الوصفات، أنه في حالة عدم نفعها لن تضر:

زيت جوز الهند لتكثيف الشعر

يعرف زيت جوز الهند أنه يستخدم في وصفات تكثيف الشعر، وهذا يعود على فعاليته في تكثيف الشعر:

احضري زيت جوز الهند في وعاء.

بالإضافة إلى أنه يمكنك وضع قطرتين من زيت الزيتون لتخفيفه.

يوضع الخليط على شعر نظيف، ويتم تركه لمدة ساعة.

بعد مرور الوقت يتم شطف الشعر بالشامبو المناسب.

وصفة خل التفاح لتكثيف الشعر

يتميز خل التفاح باحتوائه على الفيتامينات الهامة، والتي تساعد في حفظ حموضة الشعر المناسبة له، كما يعمل خل التفاح على إزالة الجلد الميت من فروة الرأس:

احضري كوب من الماء مضاف إليه كوب من خل التفاح.

ضعي الخليط على كامل الشعر، ثم قومي بعمل تدليك في فروة الرأس لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

بعد ذلك اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك عمل هذه الطريقة مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

كيفية تجنب تساقط الشعر

إن تساقط الشعر يحدث بسبب العوامل الوراثية، العوامل الطبيعية أو اتباع عادات خاطئة، وحتى تتمتعي بشعر كثيف، عليكِ اتباع تلك النصائح: