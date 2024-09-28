نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يعلق الرحلات الجوية من وإلى لبنان حتى إشعار آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر العراق تعليق الرحلات الجوية من وإلى لبنان حتى إشعار آخر، نظرا للتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال بيان للخطوط الجوية العراقية إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى بيروت بسبب تدهور الأوضاعِ الأمنية في لبنان.

وأشار البيان إلى متابعة التطورات في لبنان عن كثب، وسيعتمد قرار استئناف الرحلات من عدمها على التطورات الأمنية.

وأضاف البيان: "يأتي هذا القرار في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتماشيا مع التوترات المستمرة والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة، وستتابع الخطوط الجوية العراقية عن كثب التطورات، مع الإعلان عن أي تحديثات جديدة بشأن استئناف الرحلات في الوقت المناسب ".