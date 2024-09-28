نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن زكريا ضحية سحر في حوش مجدي عبد الغني.. تفاصيل مثيرة والأخير يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت حادثة اكتشاف سحر مرتبط باللاعب مؤمن زكريا جدلًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن زعم تربي أنه عثر على طلاسم وأعمال سحرية تحمل اسم لاعب الأهلي السابق داخل مقبرة بمحافظة القاهرة.

وكشفت إحدى الشهود على الواقعة أن الأعمال السحرية كانت تتضمن طلاسم ودمى، وعبارات تتعلق بالموت والمرض، وقد وُجدت في حوش الكابتن مجدي عبد الغني، الذي كان له علاقة بمؤمن زكريا.

وأوضحت الشاهدة أن مؤمن زكريا زار المقبرة للتحقق من وجود تلك الأعمال، حيث أحضر شيخًا ليقوم بإزالة السحر عن طريق وضع الأعمال السحرية في الماء والملح أثناء حفره في الأرض لزرع شجرة.

وقد أثارت هذه الأحداث الذعر والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل معاناة مؤمن زكريا من مرض نادر يؤدي إلى ضمور العضلات.

من جانبه قال مجدي عبد الغني خلال تصريحات صحفية، إن كل ما يقال عن الأعمال والطلاسم هو "هجص" من أشخاص يبحثون عن الشهرة، وأعلن نيته مقاضاة من تحدث عن هذه الأمور.

وأضاف عبد الغني، أن الحوش المذكور في هذه الأحاديث تم شراؤه من قِبل جده، وأنه لم يذهب إليه منذ دفن والده عام 1984، أي منذ 40 عامًا.

وأوضح أنه يمتلك حوشا جديدا في مقابر أكتوبر حيث دفن والدته، وهو المدفن الذي يُستخدم حاليا للعائلة.

واختتم مجدي عبد الغني بالقول إن من يتحدث عن هذه الأمور يسعى إلى الشهرة، مشيرًا إلى أنه لا علاقة له بأي أعمال سحرية أو دجل، متسائلا لماذا سيقوم بعمل سحر لمؤمن زكريا.