نيقولا معوض عن لبنان.. "أُصلي من أجل بلدي ومن أجل أهلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان نيقولا معوض جمهوره بصورة حية تعبر عن حزنه الشديد لما يحدث في لبنان، وذلك بنشر صورة قلب مقسوم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “نيكول” قائلا:"حسرة..، اللهم احفظ هذا البلد من كل شيء ومن الجميع.. لأنه من الواضح أنه لا أحد آخر يهتم بذلك.. لا أحد آخر يهتم بنا.. بالتأكيد لا أحد".



وتابع قائلا:"أصلي من أجل بلدي من أجل أهلي من أجل شعبي وأضع الأمر كله في يد الله".





آخر أعمال نيقولا معوض الدرامية

والجدير بالذكرأن آخر أعمال الفنان اللبناني نيقولا معوض هو مسلسل بعنوان "الثمن"، يشارك في بطولته رفقة باسل خياط، ورزان جمال، سارة أبي كنعان، ورفيق علي أحمد، ورندة كعدي، وعلي يونس، ووسام فارس، وحسين مقدم، ورينيه غوش، وصباح الجزائري، وعدنان أبو الشامات، وريام كفارنة، ونانسي خوري، ومن تأليف دانيال حبيب، وإخراج فكرت قاضي، وتدور أحداث العمل حول "زين الصافي" باسل خياط، الذي يقع في حب "سارة الخطيب"، رزان جمال، بعدما طلب منها قضاء ليلة معه نظير مبلغ 200 ألف دولار الذي احتاجت له لعلاج ابنها، ولكنها لم تشرح له ظروفها، ويعتبر المسلسل النسخة العربية من المسلسل التركي "ويبقى الحب".

نيقولا معوض في دراما رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال نيقولا معوض مسلسل الحشاشين، الذي ضم العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة ميرنا نور الدين، وأحمد عيد، ونور إيهاب، وسامي الشيخ، وسارة الشامي، وسوزان نجم الدين، وبسنت أبو باشا، وعمر الشناوي، وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين



ودارت أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مهمة في تلك المرحلة.

أحدث أعمال نيقولا معوض

يشارك النجم نيقولا معوض مع مرام علي في النسخة العربية من المسلسل التركي “امرأة”، الذي تم عرضه على الشاشات التركية عام 2017، واستمر لثلاثة مواسم متتالية من إنتاج mbc، وسيبدأ تصوير المسلسل في تركيا خلال الأسابيع القادمة، وتحديدًا في أحد الأحياء الشعبية بمدينة إسطنبول.

أما قصة المسلسل، فتدور حول امرأة تُدعى بهار "أوزجي أوزبرنجي" تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقًا، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.