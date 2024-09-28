دموعي تنهمر بحرقة.. خالد يوسف ينعى شهيد المقاومة حسن نصرالله

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المخرج خالد يوسف شهيد المقاومة حسن نصرالله بعد اعلان إسرائيل اغتياله، وذلك من خلال صورة له قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “يوسف” على الصورة قائلًا:"اليوم 28 سبتمبر هو يوم ميلادي ولم اكن اتصور ان حدثا يجعل دموعي تنهمر بحرقة في هذا اليوم".



وتابع قائلا:"لم اكن اتخيل ان يمر يوم اسود من ذكري ذلك اليوم الذي فقدت فيه امتنا العربيه جمال عبدالناصر وذكري انفصال مصر عن سوريا".

واستكمل حديثه قائلًا:"وها هو في نفس اليوم نفقد فيه سيد المقاومة حسن نصرالله ومعه زمرة من أعتي وأشجع المقاوميين بخيانة حقيرة من طرف يدعي دعم المقاومة..يهوذا تلميذ المسيح خانه وسلمه لليهود ويهوذا هذا العصر سلم كل قادة المقاومة في فلسطين ولبنان للكيان الغاصب ولا تحدثني عن تكنولوجيا وعلم قد مكنهم من الفعل".

وتابع قائلا:"لا استطيع انكار إنه يوم للحزن الجليل ولكنه ايضا يجب ان يكون يوما مجيدا لمعني الفداء ويوما لتجديد العزم المفعم بالامل واليقين في انتصار الحق حتي ولو طال الزمان

المجد للمقاومة والعار للخونة..والنصر لفلسطين، وليحذف مارك البوست كما فعل مع معظم بوستاتي السابقة أو يحذف حسابي نهائيا من علي منصته..لافرق"

آخر أعمال خالد يوسف





ويذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، هو فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في ينايرالماضي.





أبطال وصناع فيلم "الإسكندراني"





وشارك في بطولة فيلم "الإسكندرانى" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد العوضي، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف".





أحداث فيلم "الإسكندراني"





وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر "أحمد العوضى"، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.