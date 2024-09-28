كلاكيت تاني مرة.. دنيا وإيمي سمير غانم يشاركان في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة دنيا سمير غانم مع شقيقتها إيمي في عمل درامي جديد يحمل اسم مؤقت "عايشة الدور"، من المقرر عرضه في رمضان 2025.

دنيا وإيمي سمير غانم يشاركان في رمضان 2025

تتعاون دنيا مع إيمي شفيقتها في عايشة الدور، من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندى وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج محمد أحمد السبكى.

تعاون دنيا وإيمي

وتعود الشقيقتان من خلال هذا المسلسل للعمل معًا، بعد انقطاع لثماني سنوات منذ تقديمهما مسلسل "نيللي وشيريهان" في عام 2016.

أحدث أعمال إيمي سمير غانم

ومن ناحية اخري، تعاقدت إيمي سمير غانم مؤخرًا على مسلسل مش هو ولا هي، بمشاركة حسن الرداد، مكون من 15 حلقة، من إنتاج أحمد السبكي.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

كما انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكى الغلابة" المقرر عرضه العام المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة الذي عُرض في موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وشاركها في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، ومايان السيد، تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

بينما كان أخر أعمال إيمي سمير غانم هي مسرحية التلفزيون، التي عرضت ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وشارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير، وايضا شاركت في مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عُرض في عام 2019، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها في بطولته الفنانون: الراحل سمير غانم، حمدي المرغني، محمد ثروت، وملك قورة.