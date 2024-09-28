انت الأن تتابع خبر رامي عياش يصف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بالكابوس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الفنان اللبناني رامي عياش عن تضامنه مع الشعب اللبناني عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في لبنان، وخاصة الضاحية الجنوبية.



وفي رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب عياش: "كابوس!!! قلبي مع كل شخص ما لاقى محل يروح عليه. مع كل طفل ما نام من صوت القصف. الصور والمشاهد قاسية بس الواقع بعد أقسى."



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور عياش، معبرين عن تقديرهم لموقفه ودعمه المستمر لوطنه في هذه الأوقات الصعبة .