نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت إنجي علاء بحفل زفاف شقيقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت السيناريست إنجي علاء بحفل زفاف شقيقتها أمس من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت إنجي علاء:' من فرح اختي الحمدلله ربنا يسعدك ويبارك لك حبيبتي واختي وبنتي انتي ورشيد يارب شكرا لكل اللي حضر

أعربت الكاتبة إنجي علاء عن سعادتها بعقد قران اختها، حيث حرصت على نشر مراسم الاحتفال من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيها:" لسه مش عارفة استوعب ان أختي اللي هي زي بنتي اتكتب كتابها".

والجدير بالذكر آخر أعمال إنجي مسلسل بلا دليل وروايات الأشقر مروان وقانون الكارما،وكوفيد 25 الراكون بطولة يوسف الشريف وتأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل.

و مسلسل "كوفيد 25" وهو مكون من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.