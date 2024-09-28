العالم اليوم - أردوغان يهاجم إسرائيل دون ذكر "حسن نصر الله"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 08:23 مساءً - هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إسرائيل واتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" في لبنان، وندد بـ"الهجمات الوحشية" التي استهدفت حزب الله وأودت بحياة أمينه العام حسن نصر الله ومئات المدنيين.

وأكد أردوغان على منصة "إكس" أن "لبنان والشعب اللبناني هما الهدف الجديد لسياسة الإبادة والاحتلال والغزو التي تنفذها إسرائيل منذ 7 أكتوبر" من دون أن يتطرق إلى مقتل حسن نصر الله.

وأضاف الرئيس التركي أنه "لا يمكن لأي شخص لديه ضمير أن يقبل بهذه المجزرة أو يبررها" داعيا إلى وقف محاولات إسرائيل "الطائشة" لتوسيع الصراع إلى أنحاء المنطقة.

ويتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" منذ بدء الحرب المدمرة في غزة التي أثارها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.