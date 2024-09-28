إيه بى سى نيوز: إسرائيل رفضت مقترح وقف إطلاق النار فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 08:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن إيه بي سي نيوز، قالت إن إسرائيل رفضت مقترح وقف إطلاق النار في لبنان وانقطع التواصل بينها وبين إدارة بايدن بهذا الشأن.

وأضافت القناة أن سي إن إن عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال: "علينا الاستعداد لحرب أوسع وخيار العملية البرية مطروح على الطاولة".e / Unmute

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".