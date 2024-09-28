نائب محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات نادي الهجن الرياضي بالعريش استعدادا للسباق بذكرى نصر اكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - تفقد اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ ، نادي الهجن الرياضي بالكيلو 17 غرب مدينه العريش. تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، لمتابعة تجهيزات المضمار استعدادا للمهرجان الذي سيقام لمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد نائب محافظ شمال سيناء علة إقامة مهرجان للهجن بمشاركة ملاك الهجن من محافظات شمال وجنوب سيناء وعدد من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد المهتمة لسباقات الهجن إعتبارا من يوم السابع من أكتوبر المقبل ، بمناسبة إحتفال المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار اللواء عاصم سعدون ، نائب محافظ شمال سيناء إلى أن المهرجان سيشهد حضور الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، وعدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن.

وقال يوسف القرم رئيس نادي العريش الرياضي للهجن ، أنه بدأت اليوم السبت بنادي الهجن الرياضي المصري فعاليات الاستعداد لاحتفالات سيناء بنصر اكتوبر المجيد والتجهيز لمهرجان الهجن الذي سوف يقام على هامش منتدى الشباب وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء والذي حدد المهرجان في السابع والثامن من أكتوبر الجاري.

وأشار" القرم" إلى أن اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء يرافقه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجمعيات الأهلية بزيارة النادي وأكد خلال الزيارة على أهمية الاستعداد الجيد للمهرجان وإقامة بطولة سباقات الهجن يومي 7 ـ 8 من أكتوبر القادم.