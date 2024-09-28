نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تغادر السعودية استعدادا للعودة لمصر بعد الفوز بالسوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عائدة إلى القاهرة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران من الرياض إلى القاهرة نحو ساعتين ونصف تقريبًا، على أن تصل البعثة في العاشرة مساءً.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.