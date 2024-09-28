نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخلود بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وبايرليفركوزن مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الخلود

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، كوليبالي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، ناصر الدوسري، ليوناردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ميتروفيتش، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.