انت الأن تتابع خبر طعام في بيتك يسبب السرطان!!... احذر من هذا الطعام في المنزل يسبب سرطان في المعدة بنسبة 40%!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل خبراء التغذية بمركز الصحة العامة في جامعة فيينا قد افادت ان هناك ارتباط قوي جدًا بين تناول الملح بكميات كبيرة والاصابة بسرطان المعدة، وقد كان هذا بعد دراسات قد تمت حول العادات الغذائية في المملكة المتحدة بدراسات قد تمت في دول آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وغيرهم من الجول الأخرى، ولتفاصيل اكثر تابعونا عبر دوت الخليج

حقيقة الاصابة بسرطان المعدة بسبب الملح

بعد دراسات نمساوية قد تم الاعلان عن النتائج الخاصة بها في اليلي ميل قد تمت الاشارة إلى ان المواطنين في المملكة المتحدة الذين يضيفون الملح إلى معظم وجباتهم يكنونا اكثر عرضة للاصابة بسرطان المعدة بنسبة 40% اكثر من اللذبن لا يستخدمون الملح او يستخدمونة بكميات قليلة، حيث ان الجسم يربط بين النظام الغذائي المالح وبين سرطان المعدة بشكل واضح، وقد اشارت بعض الدراسات ان كثرة تناول الملح يمكن ان يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية الموجودة في المعدة مما يسبب تلف في الانسجة وبالتالي يؤدي هذا إلى انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

كيفية التقليل من خطر الاصابة بسرطان المعدة