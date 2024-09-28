انت الأن تتابع خبر «في ثواني بشرتك هتنور».. طريقة لتقشير وتبييض البشرة واليدين في المنزل وازالة اي تصبغات.. هتشوفي نتيجه من اول يوم وهتبهرك..؟؟!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحصول على بشرة ناعمة ونضرة هو حلم لكل شخص يهتم بجماله ومع مرور الوقت وتعرض البشرة للعوامل الخارجية مثل أشعة الشمس والتلوث، قد تبدأ البشرة بفقدان إشراقتها وتظهر التصبغات والبقع الداكنة إليكم حلا طبيعي وفعالا يمكنك من خلاله تفتيح وتقشير بشرتك بفعالية دون الحاجة إلى مواد كيميائية قاسية.

المكونات الطبيعية التي ستغير بشرتك

إذا كنت تبحثين عن مقشر طبيعي يوفر لك نتائج مذهلة منذ الاستخدام الأول، فإليك بعض المكونات المنزلية الفعالة التي تعمل على تبييض البشرة وتقشيرها:

يعد السكر البني من أفضل المكونات لتقشير الجلد الميت، فهو يحتوي على حبيبات صغيرة تزيل الشوائب بلطف.

يعرف الليمون بخصائصه المفتحة للبشرة، حيث يعمل على تفتيح التصبغات وتوحيد لون البشرة.

يستخدم العسل لترطيب وتغذية البشرة، كما أنه يساعد في تهدئة الجلد الملتهب وتجديد الخلايا.

يغذي زيت الزيتون البشرة ويعمل كمرطب طبيعي، ما يساعد في الحفاظ على نعومتها بعد التقشير.

كيفية إعداد واستخدام المقشر

المكونات

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة