انت الأن تتابع خبر "ضاع عمرنا واحنا منعرفهمش..!!" علاج الكحة.. طرق منزلية بسيطة للتغلب على السعال بشكل طبيعي...!’’ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - السعال هو استجابة طبيعية وصحية للجسم، حيث يساعد في تنظيف الشعب الهوائية من المخاط والدخان والمُهيجات الأخرى ولكن السعال المستمر يمكن أن يؤثر سلباً على حياتك اليومية، إذ قد يُعكر صفو نومك وعملك وأنشطتك الأخرى، كما يمكن أن يتسبب في شعورك بالتعب والإنزعاج في صدرك عند الإصابة بعدوى أو التهيج الناجم عن السعال أو التهاب الحلق، تقوم الخلايا في المسالك الهوائية العليا (الأنف والحنجرة) بتحفيز جهاز المناعة لديك للمساعدة في التصدي للمرض.
فيما يلى.. 7 وصفات لعلاج السعال أو الكحة
- شرب كميات وفيرة من السوائل عند الإصابة بالمرض يمكن أن يساعد في تدفق المخاط إلى الجزء الخلفي من الأنف.
- لذلك، يعد الحفاظ على الترطيب من خلال تناول العديد من السوائل الدافئة، مثل الزنجبيل، مفيدًا لتخفيف التنقيط وتقليل تهيج الحلق والسعال، كما يسهل ذلك على الرئتين التخلص من الإفرازات.
- العسل: حسب الأبحاث، يُعتقد أن العسل يخفف من السعال، خصوصًا في الليل.
- فقد أظهرت مراجعة للدراسات التي أجريت عام 2021 أن للعسل تأثيرًا إيجابيًا في علاج السعال الناتج عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي.
- وقد وجد الباحثون أن تناول ملعقة من العسل أو إضافته إلى مشروبات دافئة، مثل شاي الأعشاب، يساعد في معالجة هذه المشكلة. 3
- التخلص من المهيجات في المنزل: يعاني بعض الأفراد من حساسية تجاه العطور والروائح الموجودة في المنظفات ومعطرات الجو، مما يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجيوب الأنفية وزيادة إنتاج المخاط والسعال المستمر.
- فإذا كنت تعاني من هذه الحساسية، فإن تنظيف منزلك من العفن والغبار وحبوب اللقاح قد يساعدك في التخفيف من حالات السعال.