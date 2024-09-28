"ضاع عمرنا واحنا منعرفهمش..!!" علاج الكحة.. طرق منزلية بسيطة للتغلب على السعال بشكل طبيعي...!’’

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رياض - احمد صلاح - السعال هو استجابة طبيعية وصحية للجسم، حيث يساعد في تنظيف الشعب الهوائية من المخاط والدخان والمُهيجات الأخرى ولكن السعال المستمر يمكن أن يؤثر سلباً على حياتك اليومية، إذ قد يُعكر صفو نومك وعملك وأنشطتك الأخرى، كما يمكن أن يتسبب في شعورك بالتعب والإنزعاج في صدرك عند الإصابة بعدوى أو التهيج الناجم عن السعال أو التهاب الحلق، تقوم الخلايا في المسالك الهوائية العليا (الأنف والحنجرة) بتحفيز جهاز المناعة لديك للمساعدة في التصدي للمرض.

فيما يلى.. 7 وصفات لعلاج السعال أو الكحة