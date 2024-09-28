أخبار اليمن : "السياسي الأعلى” ينعي استشهاد السيد حسن نصر الله

"السياسي الأعلى” ينعي استشهاد السيد حسن نصر اللهنعى المجلس السياسي الأعلى استشهاد المجاهد الكبير سماحة السيد حسن نصرالله الذي استشهد يوم أمس في غارة للعدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية بلبنان.

فيما يلي نص بيان النعي:

قال الله تعالي: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن ‏يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً).‏

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الأخ المجاهد الكبير القائد سماحة السيد حسن نصرالله شهيداً بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء والأعمال الصالحة رافعاً راية الجهاد في وجه رأس الطاغوت أعداء الأمة الإسلامية جمعاء من اليهود والأمريكيين، وتوج الشهيد رحمه الله عطاءه وجهاده بخير ختام وهي الشهادة في سبيل الله تعالى.

وفي هذا المقام نتوجه إلى أسرته الكريمة بأحر التعازي وخالص المواساة وإلى حزب الله وكافة المجاهدين من كوادره وإلى الشعب اللبناني والأمة الإسلامية جمعاء.

ومهما بلغت التضحيات فإن استشهاد سماحة السيد القائد حسن نصر الله إنما سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت.

