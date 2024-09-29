لهذا السبب... شيرين عبد الوهاب تعتذر لشقيقها



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت شيرين عبدالوهاب عن كواليس خلافها مع شقيقها من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة إكس.

وأرفقت بالمنشور قائلة: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها، فأنر قررت أرضي ربنا يس أنت صح وأنا أسقة، علي كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، يارتني كنت سمعت كلامل ياغالي" .

ليرد شقيقها بعد ذلك قائلًا:أولًا انتي اختي الكبيرة وامي التانية وانا تحت رجلك مفيش ام واخت كبيرة تتأسف لابنها انا تحت رجلك وانتي تاج راسي انا بس بعدت عشان اصون كرامتي والمشاكل مكنتش مشاكلك انتي كانت مشاكل حد ثاني جمبك الله يسهله المهم عندي انك توقفي علي رجلك وتكسرى الوطن العربي كله كعادتك وانتي بالفعل كسرتي الارض ربنا يحفظك ويحفظ بناتك.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب



الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية عسل حياتي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع النابلسي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.