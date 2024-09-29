العالم اليوم - بعد اغتيال نصر الله.. رسالة من إيران لمجلس الأمن

انتم الان تتابعون خبر بعد اغتيال نصر الله.. رسالة من إيران لمجلس الأمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 01:25 صباحاً - دعت إيران، السبت، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان ومختلف أنحاء المنطقة.

وجاءت دعوة طهران في رسالة وجهها المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، إلى المجلس المكون من 15 عضوا، بعد أن اغتالت إسرائيل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وورد في الرسالة أن إيران "تحذر بشدة من أي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثليها في انتهاك للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، وتؤكد أنها لن تتسامح مع أي تكرار لمثل هذا العدوان".

وقال عرفاني إن "إيران لن تتردد في ممارسة حقوقها المتأصلة بموجب القانون الدولي، في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية".