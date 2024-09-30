نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المثلوثي: عمر جابر ودونجا يستحقان الانضمام لمنتخب مصر.. والجزيري مهاجم سوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن ناصر منسي دخل مباراة السوبر الإفريقي بكل تركيز وكان يرغب في تقديم أداء مميز.

وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر جابر يستحق الانضمام لمنتخب مصر فهو أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري خلال الوقت الحالي، ودونجا أيضا يستحق الانضمام لصفوف الفراعنة".



وأضاف: "سيف الجزيري مهاجم قوي وسريع للغاية ويستغل سرعته في ظهر المدافعين ويمتلك إمكانيات غير موجودة في معظم المهاجمين بالدوري المصري".

واختتم: "نسعى للتتويج بالسوبر، وجماهير نادي الزمالك عظيمة ونريد إسعادها بتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".