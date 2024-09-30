نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: الشلماني لم يرتكب أي خطأ مؤثر في السوبر الإفريقي.. وركلة جزاء الأهلي صحيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الخبير التحكيمي توفيق السيد، أن الحكم الليبي معتز الشلماني الذي أدار لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، لم يخطئ في أي لعبة مؤثرة خلال اللقاء رغم ان تلك المباراة (أكبر منه).

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي صحيحة، ولكن تقنية الفيديو أخذت وقت طويل لمراجعة اللعبة".

وأضاف: "اعتراض لاعبي الزمالك اعترضوا بقوة بسبب مرور وقت على لعبة حمزة المثلوثي مع أكرم توفيق، والاحتجاجات المتكررة على الحكم أثرت على بعض القرارات، ولعبة دونجا مع عمر كمال لم تكن ركلة جزاء للزمالك وكذلك كرة الشناوي مع ناصر ماهر".

وواصل: "المثلوثي لم ينجح في لعب الكرة، ودهس قدم أكرم توفيق، وحكم الفيديو كان قراره صحيح رغم تأخره في اتخاذ القرار".

وأوضح: "كان هناك حكام كثيرين أفضل من الشلماني، ولم يكن هناك قرارات مؤثرة في اللقاء، لكن أحب الحكم الذي يمتلك شخصية قوية في الملعب".