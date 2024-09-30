نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جادالله: كولر لم يُجهز لاعبي الأهلي نفسيًا للسوبر.. والزمالك استحق اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك حقق كأس السوبر الإفريقي على عكس التوقعات، مؤكدا أنها ليس نتيجة صادمة مطلقا، لكن الشئ الغريب كان أداء الأهلي هجوميًا في تلك المباراة.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "المباراة فنيا كانت أقل من المتوسط، ولأول مرة أرى الأهلي جميع مزاياه في السرعة والقوة والالتحامات والفوز بالكرات المشتركة لم تكن موجودة في السوبر الإفريقي، ولم يكن هناك إعداد نفسي جيد للقاء، كفة الأهلي كانت أرجح لكن العبرة دائما في الملعب".

وأضاف: "كولر لم يجهز لاعبيه نفسيا وهناك تقصير واضح من اللاعبين والجهاز الفني، ووجود منصب مدير الكرة في الأهلي مهم جدًا هناك تفاصيل صغيرة لا يدركها مدير فني أجنبي، بالإضافة لانشغال اللاعبين بالسهر والسوشيال ميديا، ومدير الكرة يتابع اللاعبين في كل الأمور، لست مؤيدا لقرار عدم وجود مدير كرة في الأهلي".

وواصل: "كولر معترض في الأساس على منصب مدير الكرة مثلما تردد مؤخرا، وهو يريد أن يكون (الآمر الناهي) في الفريق، ويتحكم في كل شئ، وكولر كان عليه خلق دوافع جديدة للاعبيه هذا أمر يخص الجهاز الفني".

وزاد: "مدير الكرة له وظائف معينة لا يمكن أن يخرج منها، خصوصا تطبيق اللوائح الإدارية، ونوعية اللاعبين والتزامها دائمًا هي من تفرق في التعامل مع بعض الأمور، وخسارة الأهلي سببها الأول تراجع اداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".

وأردف: "الأهلي ضم عطية الله وأشرف داري لأنه كان يحتاج لهذا الثنائي جدا، وكان هناك لاعبين لم يكن يجب رحيلهم مثل أحمد عبدالقادر، والأهلي محتاج تدعيم في مركز رأس الحربة على مستوى عال وبمواصفات خاصة ومختلفة عن وسام أبوعلي".

واستطرد: "كان من الممكن أن يفرق أحمد عبدالقادر فنيًا مع الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي، وإمام عاشور كان يجب جلوسه احتياطيا في السوبر الإفريقي، وفي الفترة الماضية يجب أن يجلس بديلا لأنه تراجع واي لاعب سيشارك سوف يكون أفضل منه، وشاهدت لقطات له بعد المباراة مع أفشة، إمام ليس له انتاج في آخر المباريات مع الأهلي، ولاعب الوسط الذي يقدم هذا الأداء يجب ابعاده فورا".

وأشار إلى أن هناك لاعبين مثل عمرو السولية وأفشة يجب أن يشاركوا مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، موجهًا اللوم لـ رامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد خصوصا واحد من ابناء الأهلي عندما اشار بشكل غريبة بـ "علامة النوم" خلال ركلات الترجيح.

وأضاف: "هناك لاعبين في الاهلي تشبه محمد علي بن رمضان، والفريق يحتاج رأس حربة وفي مركز الجناح هناك لاعبين جيدين عندما يكونوا في حالة فنية حالية، وكهربا أيضا يلعب جناح ويجب اشراكه لفترة في هذا المركز من أجل رؤيته".

وختم: "الزمالك استحق السوبر الإفريقي لأن الدوافع لديه كانت أفضل من الأهلي، وقدموا مستوى مميز خلال اللقاء".