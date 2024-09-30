الليلة.. شيرين ضيفة عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي النجمة شيرين في برنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، حيث ستُعرض الحلقة اليوم الاثنين في الساعة العاشرة مساءً.

تناقش الحلقة العديد من الأسرار الفنية والشخصية في حياة النجمة شيرين، حيث تستعرض كواليس أعمالها الفنية ورحلتها منذ بدايتها في الباليه.

كما تتحدث شيرين عن الشخص الذي اختار لها اسم "شيرين" ولماذا كانت ترغب في تغيير اسمها الأصلي، بالإضافة إلى ذكرياتها عن العمل مع الفنان عادل إمام وأصعب اللحظات التي واجهتها في حياتها الزوجية، وكيف تتعامل حاليًا مع أحفادها.

أعمال الفنانة شيرين

شاركت شيرين في موسم رمضان 2023 بأدوار في ثلاثة مسلسلات هي "إكس لانس"، "تغيير جو"، و"سوق الكانتو"

مؤخرًا، عُرض لها فيلم "بعد الشر"، الذي كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، ويشارك في بطولته ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، أوس أوس، علي ربيع، رنا رئيس، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الآخرين.