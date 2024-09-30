إدوارد ينضم لقائمة أبطال مسلسل تليجراف



القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الفنان إدوارد لقائمة أبطال مسلسل تليجراف، من إخراج أحمد خالد، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ومن المقرر أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير مسلسله الجديد تليجراف، بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير ليكون العمل جاهزا للعرض في موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل اش اش

وتعاقد إدوارد على المشاركة في مسلسل إش إش، بطولة مي عمر تأليف وإخراج محمد سامي والذي من المفترض أن يعرض أيضًا في موسم رمضان 2025 ويشارك فيه كل من ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، محمد الشرنوبي وآخرين.



آخر أعمال إدوارد

والجدير بالذكر آخر أعمال إدوارد مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومسلسل جري الوحوش، تأليف أحمد صبحي وإخراج عبدالعزيز وشارك في العمل كل من نضال الشافعي، مروة الأزلي، محمد عز، فادية عبدالغني، سميرة صدقي، مروة عبدالمنعم، عايدة رياض، عفاف رشاد، إلهام وجدي، مارتينا عادل، سيد خاطر وآخرين.