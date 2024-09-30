شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - استُشهد شخصان على الأقل، فجر الاثنين، بغارة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ موجه شقة سكنية في منطقة الكولا.

في سياقٍ متصلٍ، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية على مناطق شرق لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ، إنه نفذ غارات على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 109 أشخاص وجرح 364 آخرين جراء غارات الاحتلال على البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشنّ الاحتلال غارة على منطقة حوش السيد على شرقي لبنان قرب الحدود اللبنانية السورية.