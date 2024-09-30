العالم اليوم - نتنياهو: نتبع خطة منهجية لتغيير واقع الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 08:18 صباحاً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتبع خطة منهجية لاغتيال قادة حزب الله بهدف تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات نتنياهو في سياق تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التنظيمات المسلحة في المنطقة والمدعومة من إيران.

وقال نتنياهو في تصريحاته: "تنتظرنا أيام مليئة بالتحديات. لقد سحقنا حماس في غزة وسنحارب كل من يهدد مصالحنا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة عسكرية مكثفة تقودها إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، والتي تضمنت عمليات جوية استهدفت مواقع عسكرية وقادة بارزين في التنظيم، بالإضافة إلى عمليات في مناطق أخرى تشهد توترًا مستمرًا.

وفي سياق آخر، تحدث نتنياهو عن دخول جدعون ساعر إلى حكومته، مشيرًا إلى أنه سيلعب دورًا محوريًا في إدارة الحرب المستمرة، وقال: "سنعمل سويا وسيساهم ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب. وكما هو مكتوب في التوراة، سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

أما بخصوص الضربة الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة في اليمن، فأكد نتنياهو أن إسرائيل استهدفت الحوثيين بشكل مباشر، مضيفًا: "ضربنا الحوثيين في اليمن، وجميعنا رأى الأهداف والثمن الذي يتكبده كل من يهاجمنا".